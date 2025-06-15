ورشة تدريبية لخدام كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان

استقبلت كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة العاشر من رمضان أعضاء جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، لتنفيذ ورشة العمل التدريبية الأولى للخدام بالكنيسة.

يأتي ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبالتعاون مع جمعية الشباب الكاثوليكي المصري.

العمل الجماعي

شارك في اللقاء الأب جوزيف زكريا، والأب جوفاني قاصد خير، راعيا الكنيسة، وذلك في إطار التكوين الدائم والشهري لجميع خدام الرعية، من أجل الحصول على كوادر علمية وتكوينية في مجال التعليم المسيحي.

رخصة قيادة

شمل التكوين الأول على سلسلة اللقاءات تحت عنوان "رخصة قيادة" من خلال بعض المحاضرات مثل: العمل الجماعي، التواصل الفعال، العرض العام، وروحانية الخدمة.

وتم تخصيص وقت لمناقشة موضوع "العمل الجماعي"، ولماذا ننتمي للمجموعة؟ وإبراز شخصيتي في وسط المجموعة بدون التفكك من المجموعة.

تضمن اليوم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، والتعارف المتبادل بين الحضور، وورش العمل المتنوعة، لخدمة الهدف العام لليوم، قامت ورش العمل بدعم موضوع اللقاء، بشكل عملي، للحصول على أكبر استفادة بواسطة الخدام لبعضهم.