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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإثنين.. انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم في البحيرة

انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم في البحيرة
انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم في البحيرة
أ ش أ

قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ، إن محافظة البحيرة تستعد للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي ستنطلق بعد غد الإثنين، من خلال تنظيم حملات موسعة للتبرع بجميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، ودعم منظومة الرعاية الصحية، واستمرارًا لخطة وزارة الصحة والسكان لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتوفير مخزون استراتيجي آمن من وحدات الدم ومشتقاته.

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة ستسخر جميع إمكاناتها لإنجاح هذه المبادرة الوطنية، بالتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية وكافة الجهات التنفيذية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات المشاركة، ونشر ثقافة التبرع الطوعي باعتبارها مسؤولية مجتمعية ورسالة إنسانية تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه سيتم تنفيذ حملات للتبرع بالدم داخل بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اختيار نقاط تمركز مناسبة لتسهيل مشاركة المواطنين.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريات الصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، وممثلي الكنائس، إلى جانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المتبرعين، وتنظيم حملات توعية وندوات تثقيفية للتعريف بأهمية التبرع الطوعي بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح، مع توفير الدعم الإعلامي اللازم لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

ولفتت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة ستشهد تنظيم فعالية مجتمعية احتفالاً بهذه المناسبة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع، بما يدعم جهود الدولة في توفير احتياطي آمن ومستدام من وحدات الدم لصالح المرضى والمحتاجين.

وتأتي تلك الفعاليات تزامنًا مع توجه الدولة لتحقيق إنجاز عالمي جديد، بالسعي لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر حملة تبرع بالدم، بما يجسد قيم التكافل والتضامن بين أبناء الشعب المصري، ويؤكد ريادة مصر في تبني المبادرات الإنسانية والصحية.

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