الدنمارك.. اعتقال 60 شخصًا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

أعلنت الشرطة في الدنمارك عن اعتقال 60 شخصًا في كوبنهاجن السبت، بعد اندلاع اشتباكات على هامش مهرجان إريتري حاول خلاله المعارضون الوصول إلى الحدث.

وعندما منع أفراد الشرطة المتظاهرين من دخول المهرجان تم رشقهم بالحجارة. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وذكرت الشرطة الدنماركية، أن الحادث يتعلق بنزاع بين مجموعات اريترية متنافسة.

وينظم المهرجانات الإريترية عادة أنصار الحكومة في أسمرة، مما يجعلها هدفا لمعارضي الحكومة الذين فروا في كثير من الأحيان من الاضطهاد في إريتريا.