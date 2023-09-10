كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب مملكة المغرب في وقت كان يلقي فيه واعظ درسًا في مسجد.

وأظهر مقطع الفيديو رد فعل الواعظ المغربي أثناء وقوع الزلزال حيث وجه كلماته للحضور قائلًا: “الله أكبر، اجلسوا واستقروا في مكانكم”.

ثم أشار إلى حديث نبوي يتعلق بالجمع في بيوت الله والتلاوة والتدبر في كتاب الله، وكيف أن هذا يجلب السكينة والرحمة.

وأكد الواعظ على أهمية تذكير الله للإنسان عندما يقوم بأعمال صالحة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المملكة ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".