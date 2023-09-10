قرار عاجل من وزير التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس.. تفاصيل

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم ، بداية من العام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا يأتي في إطار إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي تستهدف سد عجز المعلمين في المدارس في العام الدراسي الجديد .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم سد عجز المعلمين في المدارس في العام الدراسي الجديد ، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد :



- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.