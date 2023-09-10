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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: تصريحات عمرو أديب تحمل افتراءات حول أجواء الانتخابات الرئاسية

طارق درويش رئيس حزب
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

استنكر الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، تصريحات عمرو أديب حول المشهد السياسي المصري والانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها جاءت مغايرة للواقع السياسي الذي نعيشه وحالة التنمية السياسية التي نشهدها خاصة بعد الحوار الوطني الذي أفرز اشتباكات حول كثير من الملفات عكست جدية الإصلاح السياسي التي شهدتها على مدار الفترة الأخيرة.

وقال "درويش"، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن تصريحات عمرو أديب تأتي في توقيت مريب، خاصة وأننا مقبلين على انتخابات رئاسية، والتي تحدث عنها بشكل مجتزء للغاية، رغم أن باب الترشح لم يفتح في الأساس إلى الآن، ولم يتم الإعلان عن خريطة زمنية للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات ربما تهدف لخدمة أجندات بعض الأطراف التي تريد إحداث البلبلة في الشارع المصري.

وأضافت رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه الدولة المصرية لم تصادر حق أي أحد في الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه حق الترشيح حق دستوري ومحصن طبقاً لنص المادتين 87 و 92 من الدستور.

وأوضح أن حزب الأحرار استنكر الدعوات المتعلقة بعودة جماعة الإخوان، والتي تهدد أمن واستقرار البلد، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك أبدًا، فتاريخهم الإجرامي وأعمالهم التخريبية لن تمحى من ذاكرة المصريين الذي خرجوا في 30 يونيو وأزاحوهم عن الحكم، ومن غير المقبول تماما خروج أي أحد يدعو للجلوس معهم كما روج له مسبقا احمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل في تصريحاته.

وقال «درويش» ، إن ما يدعيه عمرو اديب هو رأيه الشخصي ولا يعبر إلا عن ما يدور بخاطره، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تؤدي دورها على الوجه الأكمل بعد دعوة الرئيس السيسي الى الحوار الوطني التي شاركت فيها جميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية للوصول إلى مخرجات تؤدي إلى إيجاد حلول جذرية للمشكلات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسة وأنه ليس من حقه أن يتهم الأحزاب بأنة ليست قوية وأن هذه الادعاءات الكاذبة تعبر عن أبعاد أخرى ربما تربطه بجهات أخرى ما زالت تتربص بأمن وأمان واستقرار الوطن وتسعى إلى زعزعة الاستقرار.

عمرو أديب الانتخابات الرئاسية طارق درويش حزب الاحرار الاشتراكيين صدى البلد

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