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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث حيل واتساب في 2023 لازم تجربها

أحدث حيل واتساب في
أحدث حيل واتساب في 2023 لازم تجربها

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ويستخدمه مليارات الأشخاص يوميًا. ومع ذلك، قد لا يعرف العديد من المستخدمين أن هناك بعض الحيل والخفايا التي يمكنهم استخدامها لتحسين تجربة استخدامهم للتطبيق.

 

فيما يلي بعض من أحدث حيل واتساب في 2023 التي يجب عليك تجربتها:

 

• إرسال رسائل مؤقتة: يمكنك الآن إرسال رسائل مؤقتة في واتساب، والتي ستحذف نفسها تلقائيًا بعد فترة محددة من الوقت. هذه ميزة رائعة إذا كنت تريد إرسال رسائل حساسة أو إذا كنت لا تريد أن يحفظ الأشخاص رسائلك.

لإرسال رسالة مؤقتة، افتح الدردشة واضغط على أيقونة الساعة في شريط الأدوات. ثم، حدد المدة التي تريد أن تستمر فيها الرسالة، من 1 دقيقة إلى 7 أيام.

• استخدام ردود الفعل التفاعلية: يمكنك الآن استخدام ردود الفعل التفاعلية في واتساب، والتي توفر طريقة سريعة وسهلة للرد على الرسائل. هناك مجموعة متنوعة من ردود الفعل التفاعلية المتاحة، بما في ذلك الإعجابات والضحكات والبكاء وغيرها.

لإرسال رد فعل تفاعلي، اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الرد عليها. ثم، اختر رد الفعل التفاعلي الذي تريد استخدامه.

• استخدام الوسائط المتعددة في الخلفية: يمكنك الآن استخدام الوسائط المتعددة في الخلفية، مما يعني أنه يمكنك الاستمرار في الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو حتى لو كنت تستخدم واتساب.

لتشغيل الوسائط المتعددة في الخلفية، افتح الإعدادات وانتقل إلى الحساب > الخصوصية > ملفات الوسائط. ثم، قم بتشغيل مفتاح "تشغيل الصوت في الخلفية".

• استخدام الوضع المظلم: يمكنك الآن استخدام الوضع المظلم في واتساب، مما يجعل التطبيق أكثر راحة للعينين عند استخدامه في الظلام.

لتشغيل الوضع المظلم، افتح الإعدادات وانتقل إلى العرض. ثم، قم بتشغيل مفتاح "الوضع المظلم".

• استخدام اختصارات واتساب: يمكنك الآن استخدام اختصارات واتساب، والتي توفر طريقة سريعة وسهلة لفتح الميزات والوظائف المختلفة في التطبيق. هناك مجموعة متنوعة من الاختصارات المتاحة، بما في ذلك إنشاء رسالة جديدة، وفتح قائمة الأصدقاء، وفتح إعدادات الحساب.

لعرض اختصارات واتساب، افتح الإعدادات وانتقل إلى الاختصارات. ثم، اضغط على أيقونة الاختصار التي تريد استخدامها.

هذه مجرد بعض من أحدث حيل واتساب في 2023. إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تجربة استخدامك للتطبيق، فتأكد من تجربتها.

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