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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تدريب 25 سائق قطار مصريا للعمل في ألمانيا

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

تفقد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، الذي يمنح الخريجين درجة البكالوريوس، ويضم ورشا حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات وصالة مغطاة للألعاب الرياضية وحمام سباحة وقاعات للتدريب وأماكن للإقامة والمعيشة وغيرها.

وقال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إن وزارة النقل صرفت ما يقرب من 41 مليون دولار، إضافة إلى 225 مليون جنيه مصري لتطوير معهد وردان وتحويله لمعهد تكنولوجيا السكك الحديدية.

وأكد أن معهد ودران أنشئ منذ عام 1968 على مساحة 250 فدانا، ولكن تم إهماله وأغلق.

وأضاف أن تعلم 25 سائقا بالسكة الحديد الآن اللغة الألمانية للعمل مع شركة B D الألمانية مشغل السكة الحديد بألمانيا، وفق بروتوكول تعاون مع سكك حديد ألمانيا.

وأوضح رئيس السكة الحديد أن ثقة ألمانيا سائقي سكك حديد مصر نتيجة المجهود المبذول، مشيدا بالصرح التعليمي الكبير معهد وردان الذي يقع على مساحة 250 فدانا.

يضم المعهد ورش مختلفة ومحاكيات القطارت لتدريب العناصر البشرية من مختلف التخصصات على أحدث المعدات ونظم التكنولوجيا، ضمن خطة وزارة النقل في اختيار العناصر الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية، والعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير منظومة السكك الحديدية.
 

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