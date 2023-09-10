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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

صدى البلد

ڤيتامين د ، هو أحد الفيتامينات القليلة التي يمكن أن يحتاج إلى بعض المساعدة من الشمس لينتجه الجسم  بالإضافة للنظام الغذائى، ولكن قد تشعر بآثار انخفاض فيتامين د عندما لا تصنعه أو لا تحصل على ما يكفيك منه.

إذا تُرك نقص فيتامين (د) دون علاج، فقد يؤدي إلى هشاشة العظام لدى البالغين، والكساح عند الأطفال، ونتائج سلبية عند النساء الحوامل، وقد يكون مرتبطًا أيضًا بأمراض القلب والسكري والسرطان.

لذا قدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أهمية فيتامين د للجسم.

أهمية فيتامين د للجسم :

المحافظة على قوة العظام والأسنان
تعزيز وظيفة العضلات المناسبة
تسهيل التواصل بين عقلك وجسمك
محاربة العدوى.

أعراض نقص فيتامين د :

إعياء
ضعف العضلات و / أو الألم
الم المفاصل
الشعور بالكآبه و الحزن

لماذا يحدث نقص فيتامين د؟

هناك عدة أسباب لانخفاض مستويات فيتامين (د) لدى شخص بالغ، منها:

تقدم العمر - تقل قدرة الجلد على إنتاج فيتامين (د) بمرور الوقت
قلة التعرض لأشعة الشمس - ينتج جسمك فيتامين (د) فقط عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس
وجود بشرة داكنة - تؤثر درجة لون البشرة على كمية فيتامين د التي يتم إفرازها أثناء التعرض للشمس، حيث تسهل البشرة ذات اللون الفاتح إنتاج الفيتامين بشكل أكبر من البشرة الداكنة.
نقص فيتامين (د) في النظام الغذائي - على الرغم من أن القليل جدًا من الأطعمة تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي، إلا أن العديد منها مدعم به
الحالات الصحية التي تؤثر على مدى امتصاص الجسم لفيتامين د أو معالجته جيدًا، بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية والتهاب القولون التقرحي والتليف الكيسي والسمنة وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة
بعض الأدوية والإجراءات الطبية، مثل الملينات، والمنشطات، والأدوية التي يتم تناولها لعلاج ارتفاع الكوليسترول، والنوبات المرضية أو السل، بالإضافة إلى جراحة الالتفاف المعوي

من المهم معالجة انخفاض مستويات فيتامين (د)، ولكن القيام بذلك يتطلب العمل مع طبيبك لتطوير خطة علاج فعالة وآمنة. في حين أن تقليل التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يكون مصدرًا لانخفاض مستويات فيتامين (د)، إلا أنه لا يُنصح بزيادة التعرض لأشعة الشمس كمصدر لفيتامين (د) لأن هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

بالإضافة إلى ذلك المبالغة في تناول الكثير من فيتامين (د) يمكن أن يكون ضارة أيضًا بصحتك.

كيف أرفع مستويات فيتامين د..

تناول سمك السلمون، التونة والماكريل
و الأطعمة المدعمة بفيتامين د، بما في ذلك الحليب وبعض أنواع عصير البرتقال والزبادي
الفطر المشروم  والجبن وصفار البيض، رغم أن هذه الأطعمة تحتوي على كميات قليلة
في بعض الحالات تناول مكمل فيتامين د يكون ضروري

يتم تضمين فيتامين د في معظم الفيتامينات المتعددة، ولكن هناك أيضًا مكملات تحتوي فقط (أو بشكل أساسي) على فيتامين د. وهناك نوعان من فيتامين د موجودان في المكملات، وهما D2 و D3. يمكن العثور على مكملات فيتامين D3 دون وصفة طبية، بينما تتطلب مكملات فيتامين D2 وصفه طبيه .

الإفراط في تناول فيتامين د له آثار جانبية تتراوح من الغثيان، والإمساك، وزيادة العطش و زيادة التبول، إلى الارتباك و عدم التركيز و اللخبطه  في الكلام،أعلم انه  لا يمكنك الحصول على الكثير من فيتامين (د) من الشمس، لذلك لا تحاول زيادة تعرضك للشمس  لأن هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس هو بعد الشروق و قبل الغروب .
 

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