محافظ الدقهلية : رفع 45 ألف طن ناتج تطهير حرم المصارف والترع بالمنزلة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة بمديمة المنزلة مستمرة.

وأضاف "مختار"انه تم رفع 45 الف طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع ورفع كفاءة النظافة بكافه شوارع المدينة وقري المركز علي مدار ايام الحملة.

فيما أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة والسادة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة وهي دكرنس ومنيه النصر والجماليه والمطريه وميت سلسيل والكردي، لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة المشار إليها، حيث تم الانتهاء من رفع ناتج التطهير من حرم ترعة البحر الصغير على الطريق الزراعي وطريق البحر و قريه البصراط والفروسات و طريق الهاويس و الطريق المؤدي الي قريه العمارنة وكنس الاتربه بمدخل المدينه ورفع كفاءه النظافه العامه بكافه الشوراع الرئيسيه والمناطق الداخليه بالمدينة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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