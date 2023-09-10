عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بعيد الفلاح.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من الصوب والمشروعات الزراعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

هنأ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المزارعين على مستوى المحافظة، بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 71، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢م.
وتفقد المحافظ ١٤ صوبة زراعيه لإنتاج شتلات الخضار على مساحة فدان ونص وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة ٥٠٠ طن، وتفقد معمل تفريخ به عدد ٣ ماكينات تفريخ بطاقة إنتاجية تقدر ب ١٨٠ ألف كتكوت / شهر، وصوب زراعية لزراعة ( المانجو والكوسة والخيار ) على مساحة ١٢ فدان بحوض الدابة والباشا بمنشأة بنها بمركز ومدينه بنها، وذلك وسط فرحة الفلاحين والمزارعين معربين عن سعادتهم لدعم المحافظة لهم وحرصه على تشجيعهم .
استهل الهجان بتفقد مشروع الصوب الزراعية بحوض أبوتراب بقرية شبلنجة بمركز ومدينة بنها، الذي يضم عدد ١٤ صوبة لإنتاج الخضروات بأنواعها ( فلفل بلدي -كرنب- قرنبيط- وخس- وباذنجان رومي)، وفي إطار استراتيجية تطوير صناعة الدواجن، قام بتفقد معمل تفريخ به ٣ ماكينات تفريخ بطاقه إنتاجية تقدر ب ١٨٠ ألف كتكوت / شهر بهدف ضمان توفير كتاكيت تسمين ذات جودة عالية للسوق المحلي، وخلال الجولة تفقد ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة ٥٠٠ طن، كما تفقد صوب زراعية لزراعة ( المانجو والكوسة والخيار ) على مساحه ١٢فدان بحوض الدابه والباشا بمنشاه بنها.
ووجه محافظ القليوبية بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب، والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب، التي توفر في استخدام المياه، وتعطي إنتاجية مضاعفة، ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوقاتها لإسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.
وأضاف الهجان، أن الدولة المصرية تبذل كل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدًا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقدم المحافظ الشكر للعاملين بالقطاع الزراعي، لجهودهم المخلصة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتواجدهم المستمر مع المزارعين في الحقول، للنهوض بالانتاجية الزراعية بالقليوبية.

القليوبية محافظ القليوبية عيد الفلاح المصرى شتلات الخضار مشروع الصوب الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

بنسبة إنجاز 97%.. «الجيزاوى» يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها

حبس مالك جراج أنهى حياة شاب في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

السيطرة على كسر خط المياه الرئيسي بطوخ.. صور

مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية تتفقد مستشفى طوخ المركزي

جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بحلوان

حبس مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

وكيل صحة القليوبية : إنشاء وحدة لإذابة الجلطات بمستشفى القناطر الخيرية.. صور

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

ترشيحاتنا

زلزال المغرب| لم يُبق على البشر أو الحجر.. والخسائر 150 مليار دولار

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وزير الأوقاف السوري: الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطي

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ