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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن إطلاق أول برنامج لتقديم الدعم النفسي للمعنفات: خطوة لتحسين حياتهن

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن هناك الكثير من السيدات المُعنفات التي تعانى من عدم استقرار حياتها الأسرية لا سيما الفئة التي تعول أبناء، فالبعض منهم لا يجد مآوى أو مسكن مستقل لها، معقبة “ بشكل شخصي رأيت عينات تعانى من هذه المشكلة وتحتاج للدعم ”.

و أكدت “ سلامة ” فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات، تعد خطوة ممتازة فيما يتعلق بتحسين الحالة النفسية للسيدات التي واجهت مختلف أشكال العنف، حيث يسهم هذا الإجراء في جعلها إمراة سوية قادرة علي التعامل مع المجتمع.

تمكين اقتصادى واجتماعى للمعنفات 

 

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان، إلي أهمية التركيز علي تمكين السيدات المعنفات علي الصعيد الإجتماعى والإقتصادى من خلال تدريبهم علي مبادئ إنشاء المشروعات الصغيرة أو تعليمهم نوع من أنواع الحرف اليدوية، ليكون ذلك التمكين مساهما لها في العيش حياة كريمة وآدامية، فضلا عن تمتعها بالاستقلالية.

وأوضحت النائبة : يمكن أن يتم توجيه الدعم لهذه الفئة من السيدات بكافة الأصعدة وليس النفسي فقط بل الاجتماعي والاقتصادى من خلال مشاركة الجهات المعنية بهذا الملف سواء وزارات أو مؤسسات مجتمع مدني، بالتعاون مع القومى للمرأة.

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وفي نهاية حديثها، أشادت البرلمانية بتنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلي تنشئتة الطفل في بيئة سوية تجعله عنصر مفيد لمجتمعه.

وأطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل. 

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.

السيدات المجلس القومى للمرأة حقوق الإنسان مجلس النواب شكاوى مبادرة السيدات الم عنفات

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