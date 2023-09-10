عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي عاجل بين الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي بشأن الزلزال

المغرب والإمارات
المغرب والإمارات

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وخلال المكالمة الهاتفية، أكد بن زايد على تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم رئيس الإمارات تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

أسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ إلى المغرب

الشيخ محمد بن زايد الامارات العاهل المغربي الملك محمد السادس المغرب زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

القاهرة الإخبارية : المغرب يرفض المساعدات الفرنسية بعد الزلزال

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

العالم الهولندي يكشف حقيقة وقوع زلزال آخر مدمر في المغرب

باحثة اجتماعية عن زلزال المغرب: الدعم والتضامن أفضل ما يميز العرب

بيان عاجل من المغرب بشأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

الأمم المتحدة تكشف عدد المتضررين من زلزال المغرب

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: جريمة حرق الكنائس تُعادل حرق المصاحف في الإثم والعُدوان

صنع في مصر.. شاومي تطلق هاتف Redmi 12C

استاد عالمي.. تعليق مثير من أول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك

بسمة وهبة تعتذر للرئيس السيسي: «غلطت لما كنت ضد مشروعات الطرق»

الرقائق الإلكترونية.. حرب جديدة تشتعل بين أمريكا وتايوان

عماد البناني يرفض الإعلان عن العدد النهائي للمرشحين لخوض انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ