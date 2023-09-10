اتصال هاتفي عاجل بين الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي بشأن الزلزال

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وخلال المكالمة الهاتفية، أكد بن زايد على تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم رئيس الإمارات تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.