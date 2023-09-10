عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لينا شاماميان: بنحزن وبنفرح في الغناء بلغة واحدة.. فيديو

لينا شاماميان
لينا شاماميان

حلت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان، ضيفه على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

txt

التراث غني ومتنوع.. لينا شاماميان: مصر متغيرة ذوقيا وسماعيا| فيديو

txt

لينا شاماميان : مهرجان القلعة الأجمل ويذكرني بكل شيء كنت بحبه قبل بدء الغناء.. فيديو

وقالت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان،: "بنحزن وبنفرح في الغناء بلغة واحدة"، لافته: "الذاكرة السمعية هي من أقوى أنوع الذاكرة لدى الإنسان".

 

وأضافت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان،: "كل حلفة يكون لها طبيعتها الخاصة، والتفاعل الجماهيري شيء جيد جدا"، موضحه: "كل حفلة المفروض بيكون لها برنامج خاص وكل حقلة بقدمها بعمل هدية للجمهور".

لينا شاماميان الاعلامية لبني عسل السورية لينا شاماميان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى مهرجان القلعة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الاعتداء على تلميذتين داخل حافلة في لندن يثير غضبا .. تفاصيل

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو

بيان عاجل من الأونروا بشأن تجدد اشتباكات عين الحلوة في لبنان

السفير حسين هريدي: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

جنرال امريكي: أمام أوكرانيا 6 أسابيع قبل توقف الهجوم المضاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ