لينا شاماميان: بنحزن وبنفرح في الغناء بلغة واحدة.. فيديو

حلت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان، ضيفه على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وقالت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان،: "بنحزن وبنفرح في الغناء بلغة واحدة"، لافته: "الذاكرة السمعية هي من أقوى أنوع الذاكرة لدى الإنسان".

وأضافت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان،: "كل حلفة يكون لها طبيعتها الخاصة، والتفاعل الجماهيري شيء جيد جدا"، موضحه: "كل حفلة المفروض بيكون لها برنامج خاص وكل حقلة بقدمها بعمل هدية للجمهور".