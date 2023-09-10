شريف العريان يقدم هدايا تذكارية للحضور الدولي بحفل تتويج الخماسي الحديث بالبحر المتوسط

حرص المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية على تقديم الهدايا التذكارية للحضور الدولي بحفل تتويج ميداليات الخماسي الحديث لمنافسات دورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان في منطقة مارينا هيراكليون.

وقدم العريان هدايا تذكارية علي أشكال فرعونية لرئيس الاتحاد اليوناني للخماسي الحديث ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأمين صندوق اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط تقديرا لهم على جهودهم في تذليل جميع العقبات أمام الفرق المشاركة بدورة الالعاب.

وكان الثنائي المصري يوسف بيومي وحبيبة هيثم قد حققا الميدالية البرونزية للتابع المختلط خلف فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية والثنائي الإيطالي الذي فاز بالميدالية الفضية.

وشهدت مراسم التتويج حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق اتحاد الخماسي الحديث.