تصريحات خطيرة.. زيلينسكي ينقلب علي حلفاء أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء أوكرانيا بالغرب، بعد مزاعمهم بدعم الجيش الأوكراني بشكل دائم.

وفي مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست" البريطانية، قال زيلينسكي، إنه “يرى عدم صدق في تصريحات شركائه الذين يعدونهم بالمساعدة المستمرة… ينتابني هذا الشعور عندما أقرأ وأسمع وأرى في عيونهم عندما يقولون: سنكون معك دائما، لكنني أرى أنهم ليسوا معنا".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن التفوق الجوي الروسي أوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

وأبدي الرئيس الأوكراني، أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر عقد في كييف:"إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء، إنهم يوقفون هجومنا المضاد".