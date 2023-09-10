قال مستشار الرئيس الأوكراني الأاسبق، أوليج سوسكين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، وأوكرانيا لا تستطيع مساعدة الجرحى بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد.

وأضاف سوسكين: "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والأدوية والضمادات وأشياء أخرى".

واتهم سوسكين المسؤولين في وزارة الصحة الأوكرانية بالفساد، مؤكدا أن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على مساعدة الجرحى على الخطوط الأمامية بشكل صحيح.

وأشار إلى عدم قدرة نظام كييف على التأثير على الوضع بالفساد في مختلف المجالات، ويضيف تسارجراد.

وأوضح أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في هذه الحالة لا يقدم سوى وعود فارغة”.