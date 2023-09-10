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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تصمد يوما واحدا.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون مساعدة أمريكا.

وأوضح ماكجريجور، أنه " لولا مساعدات واشنطن المالية، فإن نظام كييف لن يصمد ولو ليوم واحد".

وأضاف: “تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة: فالمقابر في البلاد مستمرة في الزيادة، والمستشفيات مكتظة”.

وأكد ماكجريجور أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يجبر كل من يمكن القبض عليه على الذهاب إلى الجبهة”.

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وقال: “لا نعرف بالضبط ما هي خسائرهم، بما في ذلك الجرحى، ولكن من المؤكد أن هناك مئات الآلاف”.

أوكرانيا أمريكا زيلينسكي البنتاجون

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