قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون مساعدة أمريكا.
وأوضح ماكجريجور، أنه " لولا مساعدات واشنطن المالية، فإن نظام كييف لن يصمد ولو ليوم واحد".
وأضاف: “تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة: فالمقابر في البلاد مستمرة في الزيادة، والمستشفيات مكتظة”.
وأكد ماكجريجور أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يجبر كل من يمكن القبض عليه على الذهاب إلى الجبهة”.
وقال: “لا نعرف بالضبط ما هي خسائرهم، بما في ذلك الجرحى، ولكن من المؤكد أن هناك مئات الآلاف”.