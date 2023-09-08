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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: شركاؤنا خففوا العقوبات المفروضة على روسيا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن حلفاء بلاده خففوا العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته المسائية المصورة: "في هذا الوقت، نرى توقفاً طويلاً من جانب شركائنا فيما يتعلق بالعقوبات، ومحاولات روسية نشطة جدا لتفادي العقوبات".

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفجيني بريجوجين قائد مجموعة "فاجنر".

ونقلت رويترز، عن زيلينسكي، تصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله بشكل عابر، في مؤتمر في كييف، عند سؤاله عن الرئيس الروسي.

وأضاف زيلينسكي: "الحقيقة أنه قتل بريجوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعاً وليس أي شيء آخر، يشير هذا أيضاً إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".

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