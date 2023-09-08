اليابان : كيشيدا وأردوغان ناقشا حرب أوكرانيا قبل قمة العشرين

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، في بيان إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجتمعا وناقشا الغزو الروسي لأوكرانيا خلال تواجدهم في نيودلهي قبل قمة مجموعة العشرين.

وأضاف البيان قائلا:" أن الزعيمين تبادلا في الاجتماع وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي وناقشا الشراكة الاقتصادية بين البلدين"، حسبما نقلت رويترز.

وذكرت وكالة "نوفوتسي" الروسية أن الرئيس التركي سيركز في محادثاته خلال القمة على استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، كما سيطلع الزعماء الغربيين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وتعقد قمة العشرين في نيودلهي بالهند يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وتأتي قمة العشرين في ظل ظروف دولية عاصفة خاصة مع اشتداد المواجهات في الحرب الأوكرانية، في وقت يتصاعد نفوذ الصين التي تتحدّى القوة الأمريكية العظمى على نحو متزايد.