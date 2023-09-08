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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أردوغان إلى الهند برفقة زوجته للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول العشرين، برفقة زوجته أمينة أردوغان.

وذكرت وكالة "نوفوتسي" الروسية أن الرئيس التركي سيركز في محادثاته خلال القمة على استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، كما سيطلع الزعماء الغربيين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وتعقد قمة العشرين في نيودلهي بالهند يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وتأتي قمة العشرين في ظل ظروف دولية عاصفة خاصة مع اشتداد المواجهات في الحرب الأوكرانية، في وقت يتصاعد نفوذ الصين التي تتحدّى القوة الأمريكية العظمى على نحو متزايد.

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