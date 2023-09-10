عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال امريكي: أمام أوكرانيا 6 أسابيع قبل توقف الهجوم المضاد بسبب الطقس

صدى البلد

حذر قائد الجيش الأمريكي، من أن أوكرانيا أمامها 6 أسابيع فقط، قبل أن يعيق تغير الطقس، هجومها المضاد، حتى في الوقت الذي تشير فيه كييف إلى أنها قد تستمر في القتال حتى الشتاء.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، لـ"بي بي سي"، اليوم الأحد: “لا يزال هناك قدر معقول من الوقت، حوالي 30 إلى 45 يومًا من الطقس القتالي”. 

وأضاف: بعد ذلك، من المرجح أن يكون للطين والأمطار تأثيرا على القدرة على المناورة في ساحة المعركة.

وتماشيًا مع رسائل 'نصف الكوب الممتلئ' الواردة من مسؤولي إدارة بايدن مؤخرًا، قال ميلي: إن الهجوم المضاد حقق 'تقدمًا مطردًا للغاية' منذ أن بدأ في أوائل يونيو، والأوكرانيون لم ينتهوا بعد، وهذه المعركة لم تنته بعد، ولم ينتهوا من الجزء القتالي مما يحاولون تحقيقه، ومن السابق لأوانه القول كيف سينتهي هذا الأمر”.

وأشارت التقارير الصادرة يوم الأحد إلى تحقيق مكاسب تدريجية فقط حول إحدى مناطق الهجوم الرئيسية في أوكرانيا، بالقرب من قرية روبوتين في منطقة زابوريزهيا، التي تقع على الطريق إلى مدينة توكماك الاستراتيجية.

وقالت قناة غير رسمية على تطبيق تليجرام تابعة للواء 46 الأوكراني، والتي أثبتت أنها مصدر موثوق للمعلومات، إن القوات تقدمت إلى الشرق من قرية مجاورة، لكنها حذرت من أن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مناطق مرتفعة قريبة، مما يمنحها ميزة.

وفي الوقت نفسه، قال تحديث عبر الإنترنت من قيادة 'تافريا' الجنوبية: 'نحن نواصل تحقيق تقدم صغير في منطقة روبوتاين، وتم تحرير حوالي 1.5 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية”، على الرغم من أنها لم تذكر المدة الزمنية التي كانت تشير إليها.

الهجوم المضاد سيستمر

وردا على سؤال حول معدل تقدم قواته يوم الجمعة، أصر الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا لا تزال تملك زمام المبادرة، لكنه حث جمهور المؤتمر في كييف على عدم مشاهدة الهجوم المضاد مثل فيلم روائي طويل تم إنجازه في 90 دقيقة.

وأشار أحد كبار المسؤولين الأمنيين في زيلينسكي، متحدثًا في نفس الحدث في اليوم التالي، إلى أن القوات الأوكرانية قد تكون مستعدة لمواصلة الهجوم حتى الشتاء المقبل.

وأقر كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية، بأن الهجوم المضاد كان يتحرك بشكل أبطأ مما كان يرغب. وأضاف أن الخطوط الدفاعية الروسية كانت مخططة بشكل جيد، وكانت مليئة بالألغام، مما جعل الوضع في ساحة المعركة 'معقداً'.

ولكن على الرغم من أن الطقس البارد كان حقيقة لا يمكن للجيش أن يتجاهلها، إلا أن 'الأعمال العدائية ستستمر، والهجوم المضاد سيستمر'.

وفي وقت سابق من الأسبوع، بدا أن الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس يقدم تشخيصا مماثلا في مؤتمر منفصل في كييف، قائلا: 'سيستمر هذا الأمر خلال فصل الشتاء'.

وتشير المقارنات مع أول هجوم مضاد كبير لأوكرانيا، في عام 2022، إلى إمكانية وجود إطار زمني أطول.

وتم إخراج القوات الروسية شرقاً من منطقة خاركيف قبل عام بالضبط، وبلغت ذروتها باستعادة القوات الأوكرانية بلدة ليمان في 30 سبتمبر/أيلول تقريبا، ثم استمر الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الجنوب لمدة ستة أسابيع أخرى، ولم ينته إلا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا بتحرير خيرسون.

ويظل موضوعا للنقاش بين المحللين وصناع السياسات حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا أن تحافظ على الزخم، أو ما إذا كان الحلفاء الغربيون قد فشلوا في توفير ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لجعل ذلك ممكناً.

وهناك أيضاً مخاوف أعرب عنها أنصار كييف من أن أي وقف للعمليات الهجومية خلال الشتاء المقبل لن يؤدي إلا إلى منح روسيا الفرصة لتعزيز دفاعاتها.

إدارة بايدن الجنرال مارك ميلي الجيش الأمريكي الطقس البارد القوات الروسية هجوم مضاد أوكرانيا رئيس هيئة الأركان المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

الإعصار لي المدمر يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بعد اعتقال جاسوس لصالح بكين .. سوناك يحذر نظيره الصيني من التدخل في شئون بريطانيا

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي

تعطل طائرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الهند يؤجل مغادرته

ويستفيلد تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر

الشرطة البريطانية تتهم مشتبهاً به في ارتكاب جرائم إرهاب عقب الهروب من سجن لندن

هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

استعدادا لتدخل محتمل.. النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في غرب إفريقيا

ترشيحاتنا

افتتاح معرض للوحات الملك أمنحتب الثالث في المتحف المصري بالتحرير

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

فيديو

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ