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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس في قمة العشرين تزيد من الفرص الاستثمارية بمصر

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين  بدولة الهند؛ يؤكد الدور الهام والمتميز الذي تلعبه السياسة الخارجية لمصر في التعاون والتنسيق مع دول العالم من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها.

وأضاف “ نصير” أن ما طرحه الرئيس السيسي في كلمته حول مشكلة ديون الدول النامية يؤكدان بما لا يدع مجالا بالشك أن القيادة تحمل على عاتقها مشكلات دول العالم وبخاصة الدول الأفريقية، وما طالب به الرئيس السيسي بوفاء دول العالم المتقدمة بالتزاماتها تجاه قضية التغير المناخي خاصة أنها القضية الأصعب التي تواجه القارة الأفريقية.


وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي لقمة العشرين ومن قبلها انضمام مصر للعضوية الدائمة لقمة البريكس؛ يؤكد على أن مصر تحت قيادة الرئيس تسير بخطوات ثابتة لتتبوأ مكانتها بين الأمم كإحدى القوى التي تلعب دورا هاما في تقدم الدول الأفريقية للحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.

واختتم نصير تصريحاته، بأن قمة نيودلهي، من القمم المهمة التي ستعود على مصر بتوفير عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية، وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين مصر وهذه الدول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الأمن القومي قمة العشرين الدول الافريقية

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