قبول طلاب الدبلومات الفنية الزراعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بكليات جامعة الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادى الجديد عن قبول الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية الزراعية عام 2023 من ذوى الاحتياجات الخاصة «المكفوفين والمعاقين حركيا وطلاب الدمج» لطلاب محافظة الوادى الجديد فقط، وذلك بكليات الآداب والزراعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن المجلس الأعلى للجامعات أعلن أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد 2023 -2024، التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، بجانب إعفاء 150 طالبا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، وهو يطبق لأول مرة في قواعد التنسيق، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، ودبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية وسنتان والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.