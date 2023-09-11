سيدة بلا رحمة.. تعدت على ابنة زوجها بالضرب داخل شقتها بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" للضرب من قِبل زوجة والدها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للنيابة العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة السويس) بتضررها من كلٍ من (طليقها وزوجته ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيام زوجة طليقها بالتعدى على نجلتها من طليقها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" مقيمة رفقة والدها بالضرب.

وقدمت المبلغة للنيابة 4 مقاطع فيديو توثق الواقعة ، حيث أمكن ضبط المشكو فى حقه وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيله وأصدرت قراراً بضبط وإحضار المشكو فى حقها الثانية.

وباستهداف زوجة المذكور بعدة مأموريات أمكن تحديد مكان تواجدها وتم ضبطها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.