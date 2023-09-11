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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يدرس عروضا محلية وعربية وأوربية لبيع بلحاج ورافائيل

صدى البلد

يدرس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح وقطاع كرة القدم بالنادي العروض التى تلقاها نادى أسوان مؤخرا والتى تطلب شراء ثلاثة من أبرز عناصره وهم النيجيري رافائيل إياجوا لاعب الوسط المدافع والمغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط المهاجم و اللاعب محمد حمدى زكى هداف ومهاجم الفريق .

ويعكف المسئولون بنادي أسوان حاليا على دراسة العروض المقدمة لبيع وتسويق اللاعبين الثلاثة فى ظل العروض المقدمة لهم من أندية محلية بالدوري الممتاز المصري وأندية عربية خليجية وبعض الأندية الأوروبية فى دوريات الدرجة الأولى .

ويسعى مسئولو أسوان  بتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة للنادي في ظل العروض المقدمة للنادي لشراء اللاعبين الثلاثة من خلال إدارة المفاوضات المباشرة مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعبين الثلاثة رافائيل وبلحاج ومحمد حمدي زكى قبل غلق باب القيد للقائمة الثانية

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