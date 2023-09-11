في ذكرى ميلاده.. تعرف على أصول الفنان أشرف عبد الباقي

يحتفل اليوم الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ60، حيث أنه من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.





نبذة عن حياة أشرف عبد الباقي

درس الفنان أشرف عبد الباقي فى كلية تجارة عيد شمس، ثم ألتحق فى المعهد العالي للفنون المسرحية.



وبدأ عبد الباقي نشاطه الفني منذ دراسته فى الجامعة حيث شارك فى العديد من المسرحيات مع فرق الهواة وفرقة كلية تجارة والتى كانت وقتها من أقوى الفرق الفنية على مستوى الجمهورية.





اكتشاف أشرف عبد الباقي الفني ووظيفته الأولى

وظل عبد الباقي فى تقديم المسرحيات المختلفة إلى أن اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم.



و قدمه رأفت الميهي في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع، من أشهر مسرحياته باللو، شبورة، بشويش، لما بابا ينام، رد قرضي، من أهم المسلسلات حضرة المحترم، يوميات زوج معاصر وراجل وست ستات.

أصول أشرف عبد الباقي

واعترف أشرف خلال حلوله ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج السيرة أنه سافر إلى أمريكا لإجراء تحليل DNA لمعرفة أصولة.



وقال أشرف أن هذا التحليل يحدد أصول الشخص لأكثر من 1000 عام وكانت النتيجة أن أصولة من القاهرة وتمتد هذه الأصول لأكثر من 400 عام.

