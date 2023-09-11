مبادرة "بطاقتك حقوقك": تصوير 100 سيدة وفتاة بالقصير بالتعاون مع القومي للمرأة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر مأمورية تصوير نحو 100 سيدة وفتاة بمدينة القصير. جرت هذه المأمورية بالتعاون الوثيق مع مصلحة السجل المدني في المدينة، ضمن إطار مبادرة "بطاقتك حقوقك".

قام بإدارة فعاليات المأمورية الدكتور ياسر خليل، عضو المجلس القومي للمرأة بمدينة القصير. تأتي هذه المبادرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم وتمكين النساء في المجتمع والعمل على ضمان حقوقهن المتعلقة بالرعاية الصحية، والاجتماعية، والسياسية.

يأتي هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية وضمان حقوقها المكفولة قانونيًا واجتماعيًا.

تمثل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وتوجيه الضوء على أهمية تمكينها وتوفير الفرص المناسبة لها لتحقيق تطلعاتها والمساهمة في تنمية المجتمع بشكل فعال.