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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة دانيال وصلت | أمطار رعدية تضرب مناطق بالبلاد خلال ساعات

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تبدأ اليوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد القادم من ليبيا والمتحول عن العاصفة دانيال.

العاصفة دانيال تضرب مصر خلال ساعات

العاصفة دانيال

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولي منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدا الإثنين علي غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.         
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الاثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلـى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.

وعن الطقس غدا الثلاثاء، يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

العاصفة دانيال


أما عن الطقس يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار نتيجة العاصفة دانيال لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، ️تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

وتنشط اليوم، الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتسجل درجات الحرارة العظمي اليوم على القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا  الأسبوع تكون ما بين ٣٤  و٣٣ درجة مئوية.

 

العاصفة دانيال هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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