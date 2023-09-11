أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

نشر الدكتور هاني الناظر استشار أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا منشورا جديدا عن كيفية التعامل مع الاطفال عند تعرضهم لكسر الاشياء المنزلية دون قصد.

وقال الناظر " عزيزتي الأم لما حد من اولادك الصغار يقع من ايده طبق أو كوب وينكسر دون ان يقصد ياريت بلاش يكون اول رد فعلك صراخ في وجهه أو تنهريه بشدة أو تضربيه.

وتذكري كام مرة وقع منك أطباق وأكواب دون قصد .ولكن العكس تماما عند حدوث هذا عليكي ان تسرعي لطفلك وتضميه لحضنك وتطمأني انه لم يتعرض لأي جرح وتجبري بخاطره لانه بيكون في حالة خوف وهلع لا تتخيلها وبعد ان يهدأ تماما خديه جنبك وعلميه كيف يكون حريصا في المستقبل حتي لا يكرر الخطأ مرة اخري.

وتابع الناظر " اما اذا كان من فعلها هو زوجك فكان الله في عونه ولا تنسي ان الرحمة حلوة والعفو من سمة الكبار.