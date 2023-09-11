عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشار أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا منشورا جديدا عن كيفية التعامل  مع الاطفال عند تعرضهم لكسر الاشياء المنزلية دون قصد.

 

 وقال الناظر " عزيزتي الأم لما حد من اولادك الصغار  يقع من ايده طبق أو كوب وينكسر دون ان يقصد ياريت بلاش يكون اول رد فعلك صراخ في وجهه أو تنهريه بشدة  أو تضربيه.

 وتذكري كام مرة وقع منك أطباق وأكواب دون قصد .ولكن  العكس تماما عند  حدوث هذا عليكي ان تسرعي لطفلك وتضميه لحضنك وتطمأني انه لم يتعرض لأي جرح وتجبري بخاطره لانه بيكون في حالة خوف وهلع لا تتخيلها وبعد ان يهدأ تماما خديه جنبك وعلميه كيف يكون حريصا في المستقبل حتي لا يكرر الخطأ مرة اخري. 

 

وتابع الناظر " اما اذا كان من فعلها هو زوجك فكان الله في عونه ولا تنسي  ان الرحمة حلوة والعفو من سمة الكبار.

أمراض الجلدية التعامل مع الاطفال كيفية التعامل طفلك طبق الأشياء المنزلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

تعميق الصناعة وتمكين القطاع الخاص.. مدبولي يجتمع باللجنة الوزارية لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار

أرجوكم أعيدوا النظر.. أحمد مجاهد يهاجم اتحاد الكرة بسبب الحكام

فيتوريا غاضب جدًا .. شوبير يتساءل عن سبب استبعاد نجم المنتخب لأسباب فنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ