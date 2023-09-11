وزير الاتصالات يتوجه إلى أمريكا لبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات

توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم /الاثنين/، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق 4 أيام، يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا، ونقل المعرفة في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.



وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - في بيان اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي؛ لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما سيلتقي مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح هذا القطاع .



كما من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولي كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري في مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.