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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طارق رضوان: دراسة التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان فور الانعقاد الرابع

طارق رضوان، رئيس
طارق رضوان، رئيس حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن اللجنة تلقت نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ان يقوم المجلس بإعداد تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم التقرير الي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 

و قال " طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب هذا وستقوم اللجنة بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني في أكتوبر القادم.

طارق رضوان حقوق الإنسان مجلس النواب

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