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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أوضاع المصريين في المغرب بعد كارثة الزلزال .. السفير ياسر عثمان يوضح

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن مصر أعلنت عن تضامنها مع الشعب المغربي في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، بعد تعزية الرئيس السيسي، وبيان وزارة الخارجية.

وقال ياسر عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أنه تم إنشاء خلية أزمة داخل السفارة المصرية في المغرب بناء على تعليمات وارة الخارجية، لمتابعة أوضاع الجالية المصرية أولا بأول.

 سفير مصر في المغرب، أنه لا يوجد أي ضحايا بين أبناء الجالية المصرية في المغرب، مؤكدا أنه مستمرين في متابعة الأوضاع أولا بأول.

 

خاصة الدار البيضاء وطنجة

وأشار ياسر عثمان إلى أن الجالية المصرية في المغرب تقدر ما بين 10 إلى 12 ألف مصري، وتعيش في المدن الكبيرة، خاصة الدار البيضاء وطنجة ومدينة الرباط، وبعض الأسر توجد في مدينة مراكش.

السفير ياسر عثمان المغرب الشعب المغربي الرئيس السيسي السفارة المصرية في المغرب

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