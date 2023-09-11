جعلونا من الدرجة الثانية.. ميدفيديف يطالب بسحب الدبلوماسيين الروس من أوروبا

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، لسحب الدبلوماسيين من أوروبا، وذلك ردًا على ما يحدث من دولها والمفوضية الأوروبية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ميدفيديف، إن الأوروبيين أخبروا جميع الروس، بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة: "أنتم أناس من الدرجة الثانية بالنسبة لنا".

وأضاف مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه من الأفضل أن يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.

ولفت “سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، لبعض الوقت، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى بلادنا، عندها سيشعر البلهاء المتباهون في بروكسل، بحجم الخطأ، لأنه يتم إجلاء السفارات، قبل أحداث محددة للغاية”.

وكشفت المفوضية الأوروبية، في الأسبوع الماضي، أنه وكجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، يمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.