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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعزيز لمكانة مصر عالميًا وإفريقيا

مدحت الكمار، عضو
مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب أهمية لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال قمة العشرين في الهند، مشيرا إلى أنها استهدفت تعزيز التعاون في كافة المجالات، كما أكدت حضور مصر ودورها ورؤيتها خلال القمة.

 

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم:  الرئيس السيسي يسعى لفتح أسواق استثمارية واعده في مصر وإفريقيا على هامش قمة العشرين، كما أن حضوره لهذه القمة، في أعقاب دعوة مصر للانضمام لبريكس، يؤكد أهمية الاقتصاد المصري وحيويته وانطلاقته نحو المستقبل.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السيسي يسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع كافة دول العالم، لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر، خاصة وإفريقيا عامة لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

 

وأشار مدحت الكمار، إلى تطرق لقاءات الرئيس في قمة العشرين بالهند، وبحث كافة القضايا في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، وزيادة الاستثمارات وغيرها علاوة على القضايا السياسية الشائكة.

 

وأوضح النائب أن لقاءات السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، مع عدد من الرؤساء والزعماء والقادة العالميين، تأكيد على حرصه في تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

واختتم النائب مدحت الكمار أن مشاركة السيسي في قمة العشرين تحرك دولي مهم سياسيًا واقتصاديا، وتعزيز لمكانة مصر ودورها عربيا وعالميا وعلى الصعيد الإفريقي.

مدحت الكمار مجلس النواب الرئيس السيسي الهند

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