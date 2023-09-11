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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية.. تفاصيل

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والعميد/ عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتعددة حول موضوع تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، هو إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة، من أجل التوصل لأفضل الحلول المبتكرة التي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة جنوب القاهرة التاريخية، وفى نفس الوقت تسهيل الحركة المرورية المكتظة في هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية والتراثية والديمغرافية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليها، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية.
 

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