عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان

واقعة مأساوية وصادمة شهدتها مدينة حلوان جنوب القاهرة، مثلت عقوق الأبناء وجحود إبن قام بتقييد والده وترك زوجته تتعدى عليه أمام عينه بالضرب، بسبب خلافات على أعمال صيانة داخل المنزل.

الواقعة المأساوية شهدتها مدينة كفر العلو جنوب حلوان، حيث نشبت خلافات حادة بين الإبن ووالده المسن الستيني بسبب أعمال صيانة المنزل قام خلالها الإبن بتقييد حركة والده وقامت زوجته بالتعدي عليه بالسب والقذف وضربته على رأسه مستخدمة حجرا وحاولت والدة الشاب التدخل لإنقاذه لكنها فشلت.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل مشاجرة أسرية انتهت بتعدي شاب على والده المسن بمساعدة زوجته التي قامت بضرب والده على رأسه داخل شقة العائلة بمنطقة حلوان، بسبب خلافات على أعمال صيانة المنزل.

وفقا للتحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية حادة بين شاب ووالده الستيني حول ضرورة إجراء أعمال صيانة للشقة محل السكن، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة عنيفة وأفادت المصادر أن الشاب قام بتقييد والده والتعدي عليه بالضرب، لتنضم زوجته إليه وتشارك في الاعتداء.

وخلال المشاجرة التي وقعت أحداثها في كفر العلو جنوب حلوان، حاولت والدة الشاب التدخل لإنقاذ زوجها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفع الجيران للتجمع ومحاولة السيطرة على الموقف وإنقاذ المسن من بطش نجله وزوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام تفيد بوصول رجل ستيني مصاب بجروح وكدمات في الوجه والرأس نتيجة اعتداء.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث حلوان لموقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة المبدئية التي أكدت قيام نجل المجني عليه بالاعتداء عليه بمساعدة زوجته، بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على أعمال الصيانة في المنزل.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وزوجته، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات من الأهالي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.