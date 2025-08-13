قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

واقعة مأساوية وصادمة شهدتها مدينة حلوان جنوب القاهرة، مثلت عقوق الأبناء وجحود إبن قام بتقييد والده وترك زوجته تتعدى عليه أمام عينه بالضرب، بسبب خلافات على أعمال صيانة داخل المنزل.

الواقعة المأساوية شهدتها مدينة كفر العلو جنوب حلوان، حيث نشبت خلافات حادة بين الإبن ووالده المسن الستيني بسبب أعمال صيانة المنزل قام خلالها الإبن بتقييد حركة والده وقامت زوجته بالتعدي عليه بالسب والقذف وضربته على رأسه مستخدمة حجرا وحاولت والدة الشاب التدخل لإنقاذه لكنها فشلت.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل مشاجرة أسرية انتهت بتعدي شاب على والده المسن بمساعدة زوجته التي قامت بضرب والده على رأسه داخل شقة العائلة بمنطقة حلوان، بسبب خلافات على أعمال صيانة المنزل.

وفقا للتحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية حادة بين شاب ووالده الستيني حول ضرورة إجراء أعمال صيانة للشقة محل السكن، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة عنيفة وأفادت المصادر أن الشاب قام بتقييد والده والتعدي عليه بالضرب، لتنضم زوجته إليه وتشارك في الاعتداء.

وخلال المشاجرة التي وقعت أحداثها في كفر العلو جنوب حلوان، حاولت والدة الشاب التدخل لإنقاذ زوجها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفع الجيران للتجمع ومحاولة السيطرة على الموقف وإنقاذ المسن من بطش نجله وزوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام تفيد بوصول رجل ستيني مصاب بجروح وكدمات في الوجه والرأس نتيجة اعتداء.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث حلوان لموقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة المبدئية التي أكدت قيام نجل المجني عليه بالاعتداء عليه بمساعدة زوجته، بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على أعمال الصيانة في المنزل.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وزوجته، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات من الأهالي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

عقوق الأبناء والده حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إمام عاشور

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مطعم تسلا

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

كاديلاك

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

لوسيد

محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

بالصور

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

فيديو

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد