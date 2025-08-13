حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل قام بترويع المواطنين في منطقة المثلث بحلوان جنوب القاهرة ونشر فيديو بأعمال البلطجة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو وجرى تحديد شخص المتهم في أقل من 24 ساعة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان من ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة.

وردت بلاغات لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام عاطل بترويع المواطنين وتهديدهم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.