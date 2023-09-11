اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

تعرضت ليبيا لتأثيرات عنيفة نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية وتسببت في دمار واسع وحالات غرق للسيارات في الشوارع.

ووفقًا لمقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت ليبيا اقتلاع بعض الأشجار من مكانها وانهيار عقارات، مما يعكس قوة وتأثير هذه العاصفة المدمرة.

مشاهد صادمة للعاصفة دانيال

بدأ تأثير العاصفة دانيال في الظهور في مختلف المناطق في ليبيا، حيث تسببت في اقتلاع الأشجار الكبيرة والصغيرة من مكانها بفعل سرعة الرياح.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شهدت بعض المناطق انهيار عقارات وهياكل بنائية نتيجة قوة العاصفة.

وتبين مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لسيارات غارقة بالكامل في الشوارع الفيضانية.

وتشير هذه المشاهد إلى حجم الأمطار الغزيرة التي هطلت نتيجة تأثير العاصفة الاستوائية. وقد تسببت هذه الفيضانات في أضرار جسيمة للمركبات وتعطيل حركة المرور في العديد من المناطق.