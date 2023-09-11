ضابط مخابرات أمريكي يحذر.. الجيش الأوكراني يسقط في الفخ الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قوات الجيش الأوكراني تواجه المزيد من المشاكل على خط المواجهة بسبب نقص الجنود.

وأوضح ريتر، أن “قدرة الأوكرانيين على الحفاظ على خط التماس تتضاءل، ولهذا السبب، هناك حاجة إلى أفراد عسكريين مدربين لكن هناك عدد قليل منهم".

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن الجيش الروسي يستفيد من ذلك.

وأشار ريتر إلى أنهم "وقعوا في الفخ وهم يحاولون الاقتراب من مواقع الروس".

وقال إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا متأخر جدًا عن جدوله الزمني بسبب نفاد القوات والمعدات.