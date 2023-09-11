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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائد التاريخي للقلعة الحمراء.. ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم

الكابتن صالح سليم
الكابتن صالح سليم

أحيتا مذيعتا فضائية الدي أم سي ببرنامج “ السفيرة عزيزة”  ذكري ميلاد مايسترو النادي الأهلي الكابتن صالح سليم ، فقد كان شخصا مميزا ومختلفا وفريد من نوعه.

القائد التاريخي للقلعة الحمراء

وقدم صالح سليم الكثير من الإنجازات للمنظومة الرياضية، فهو القائد التاريخي للقلعة الحمراء.

وكان أحد أهم روؤساء النادي الأهلى على مر التاريخ، وأبرز الكثير من قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

فهو من الموهوبين فنيا، ولا ينسي تاريخه بالسينما المصرية فقد قدم ٣ أفلام مميزين وهم الشموع السوداء، والباب المفتوح، والسبع بنات، فكان شخصية مختلفة بكل ما تحمله الكلمة.

 الكابتن صالح سليم أسطورة الأهلي

فهو أسطورة الأهلى فى فترة الستينات، ومن أبرز الرياضيين في تاريخ مصر، حيث بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلى، وظهر لاول مرة مع فريق الاعلى أمام البورسعيدي في ملعب نادي الجزيرة.

ميلاد مايسترو النادي الأهلى صالح سليم أهم روؤساء النادي الأهلى الشموع السوداء اسطورة الاهلي مايسترو النادي الأهلى

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