ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

تحل اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي والأب الروحي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

وكان صالح سليم ذو شخصية قويه سواء خلال مسيرته كـ لاعب او رئيس للنادي وهو أول من أطلق شعار "الأهلي فوق الجميع ".

أبرز إنجازات صالح سليم كلاعب:

بدأ المايسترو صالح سليم لعبة كرة القدم في عام 1944 بالانضمام لناشئين النادي الاهلي ونظرا لموهبته الفطرية صعد في نفس العام للمشاركة مع الفريق الأول.

وخاض صالح سليم تجربة احترافية في صفوف جراتس النمساوي عام 1963 وسجل مع 9 أهداف، لكنه عاد سريعا إلى مصر بسبب عدم قدرته مع التعايش مع الأجواء الأوروبية.

ونجح صالح سليم في تحقيق 11 بطولة دوري مصري من أصل 15 بطولة خاضها كلاعب مع النادي الأهلي.

كما فاز المايسترو صالح سليم ببطولة كأس مصر 8 مرات

وسجل صالح سليم 78 هدفا بقميص الأهلي في مسابقة الدوري الدوري المصري، و 14 هدفا في كأس مصر.

وانضم صالح سليم إلى منتخب مصر لكرة القدم عام 1950، وساهم صالح سليم في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية بروما .

وأحرز صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.

إنجاز شخصي فريد لأسطورة الأهلي

وحقق المايسترو صالح سليم إنجازاً شخصياً كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف.

إنجازان شخصيين لصالح سليم

لصالح سليم إنجازين شخصيين آخرين هما أكبر عدد من البطولات يحرزها نادي في عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة، وإحرازه هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن.

اعتزل المايسترو كرة القدم عام 1976 ليبدأ في كتابة تاريخ جديد للنادي الأهلي وإرساء المبادئ ونهج جديد للقلعة الحمراء.

صالح سليم والفن

دخل المايسترو صالح سليم حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة ، ليبدأ المشاركة فى أفلام "الشموع السوداء، والسبع بنات، والباب المفتوح".

كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم "السبع بنات"، حيث شارك فى الفيلم بمثابة ضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" امام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها سليم بناء على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضى فى هذا المجال، بنفس النجاح الذى حققه فى عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه فى المجال الفنى.