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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة وزير يوناني بعد مصرع راكب عبارة غرقا في البحر

صدى البلد

استقال وزير البحرية التجارية اليوناني على خلفية وفاة راكب العبارة الذي زُعم أنه تم دفعه إلى البحر الأسبوع الماضي.

 

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أثار الوزير اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس غضبا عندما بدا وكأنه يعرب عن تعاطفه مع أفراد الطاقم المتهمين بدفعه، في تعليقات متلفزة وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها "غير إنسانية".

 

أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع أنتونيس كارجيوتيس البالغ من العمر 36 عامًا وهو يركض إلى منحدر التحميل بالعبارة في ميناء أثينا يوم الثلاثاء وأوقفه أفراد الطاقم ودفعوه للخلف ثلاث مرات.

 

سقط كارجيوتيس في البحر، وعلى الرغم من صراخ الركاب بأنه كان في الماء، غادرت العبارة كما كان مقررًا في البداية. وتم انتشال جثته في النهاية من الماء.

 

يواجه قبطان العبارة وثلاثة من أفراد الطاقم اتهامات جنائية بشأن وفاة كارجيوتيس.

 

وفي أول تصريح له على قناةأوبن التلفزيونية يوم الأربعاء، قال فارفيتسيوتيس: "هناك من يحزن على الضحية ومن يحزن على الأشخاص الذين يعملون مقابل أجر... وهم الآن متهمون بالقتل".

 

أدانت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب سيريزا اليساري، هذه التصريحات.

 

تحت الضغط، سحب الوزير تعليقاته في وقت لاحق يوم الأربعاء، قائلاً: أعتذر إذا أخطأت في الكلام عن غير قصد. ثم كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن "أنطونيس وعائلته هم الضحايا الرئيسيون لهذه المأساة".

 

قال في خطاب استقالته، الذي نُشر على الإنترنت يوم الاثنين، إن "مقتل أنتونيس كارجيوتيس على يد أفراد طاقم العبارة بلو هورايزون صدمنا جميعًا".

 

قال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل استقالة فارفيتسيوتيس (54 عاما)، وهو عضو برلماني عن حزب الديمقراطية الجديدة اليميني الحاكم. وقالت الحكومة إنه سيحل محله كريستوس ستيليانيديس، النائب والوزير السابق.

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