أكرم توفيق: نسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي.. والأهلي جاهز لتكرار الموسم الاستثنائي

أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الأهلي ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت رائعة وتحفز اللاعبين على تقديم مستوى طيب خلال الموسم الجديد.

وقال أكرم: «كنت قلقًا قبل الخضوع للفحص الطبي لدى الخبير كريستيان فينك، لكن الحمد لله النتائج جاءت جيدة، وأخبرني أن الأمور جيدة للغاية، وبعد 3 أسابيع يمكنني المشاركة في المباريات مع الأهلي بشكل تدريجي».

وأضاف: «البعض يقول إنني أتدخل بقوة على المنافسين مما يجعلني عرضة للإصابات، مع العلم أن الإصابة الأولى كانت قضاء وقدر، والإصابة الثانية لم يحدث تداخل مطلقًا مع أي لاعب في الفريق، وطريقة لعبي لن أستطيع تغييرها، ولكن سأتعلم من بعض المواقف داخل الملعب».

وواصل: «تعرضت للإصابة في المرة الأولى وعدت لنفس مستواي، ثم تعرضت للإصابة الثانية وسأجتهد للعودة من جديد، ولن أتعجل في المشاركة، ولا تزال سني صغيرة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ويعوضني الله خيرًا عن الفترة الماضية، وزملائي في الفريق دعموني بقوة على رأسهم حسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي وأفشة، كلهم كانوا حريصين على مساندتي طوال الإصابة ومعهم كل زملائي».

وأكمل: «كنت حزينًا لغيابي عن الأهلي في الموسم الماضي، ولكني في نفس الوقت سعيد للفوز بالبطولات وتقديم موسم استثنائي، وكنت أتمنى التواجد مع اللاعبين في وقت التتويج بالألقاب».

وزاد: «المنافسة الشريفة مع زملائي من أجل المشاركة تصب في صالح الفريق بكل تأكيد، وكل لاعب عليه أن يجتهد في التدريبات ويترك الأمور للجهاز الفني، وجميعنا داخل الأهلي على قلب رجل واحد، والأهم أن نكون جميعًا في أفضل مستوى».

واستطرد: «أنا عائد للفريق من أجل الفوز بالبطولات، وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات، وسأبدأ المشاركة مع الفريق بهدوء، بمعنى أنني لن ألعب بنفس القوة على كرة ستخرج لرمية تماس، بينما سأقاتل لمنع هجمة على مرمى الأهلي».

وأضاف: «سأرتدي القميص رقم 8، فأنا أحب هذا الرقم وأتمنى أن يكون فأل خير في الموسم الجديد، وكنت أرتدي نفس الرقم وأنا صغير، عندما كنت ألعب بصفة مستمرة في وسط الملعب».

وتابع: «الموسم الجديد سنواجه منافسة شرسة، ولو اعتمدنا على نتائج الموسم الماضي لن نقدم أفضل مستوى، لذلك لا بد أن نقاتل مرة أخرى لتكرار نفس الإنجازات والتتويج بالبطولات، وهدفي المرحلة المقبلة العودة أولًا للمباريات مع الأهلي ومن ثم التفكير في الانضمام لمنتخب مصر، وبعد إصابتي تلقيت اتصالات عديدة من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ومحمد غرابة مدير المنتخب».

وبسؤاله عن منافسات الموسم الجديد والتي تبدأ بمواجهة كأس السوبر الإفريقي، قال: «أتمنى الفوز بالبطولة الأولى في بداية الموسم، لأنها ستحفز الفريق على الاستمرار في حصد المزيد من الألقاب، والأهلي بالطبع الفريق الأقوي والمصنف رقم 1 في إفريقيا، ولذلك سنعمل على التتويج أيضًا ببطولة الدوري الإفريقي».

وختم: «أشكر جماهير الأهلي كثيرًا لأنهم داعمون لنا بصفة مستمرة مع الفريق، وأنا واحد من اللاعبين أقاتل لأجل إسعادهم، وهدفنا حصد المزيد من البطولات لوضع النادي وجماهيره في المكانة التي يستحقونها دائمًا».