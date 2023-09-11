عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق: نسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي.. والأهلي جاهز لتكرار الموسم الاستثنائي

أكرم توفيق
أكرم توفيق

أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الأهلي ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت رائعة وتحفز اللاعبين على تقديم مستوى طيب خلال الموسم الجديد.

وقال أكرم: «كنت قلقًا قبل الخضوع للفحص الطبي لدى الخبير كريستيان فينك، لكن الحمد لله النتائج جاءت جيدة، وأخبرني أن الأمور جيدة للغاية، وبعد 3 أسابيع يمكنني المشاركة في المباريات مع الأهلي بشكل تدريجي».

وأضاف: «البعض يقول إنني أتدخل بقوة على المنافسين مما يجعلني عرضة للإصابات، مع العلم أن الإصابة الأولى كانت قضاء وقدر، والإصابة الثانية لم يحدث تداخل مطلقًا مع أي لاعب في الفريق، وطريقة لعبي لن أستطيع تغييرها، ولكن سأتعلم من بعض المواقف داخل الملعب».

وواصل: «تعرضت للإصابة في المرة الأولى وعدت لنفس مستواي، ثم تعرضت للإصابة الثانية وسأجتهد للعودة من جديد، ولن أتعجل في المشاركة، ولا تزال سني صغيرة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ويعوضني الله خيرًا عن الفترة الماضية، وزملائي في الفريق دعموني بقوة على رأسهم حسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي وأفشة، كلهم كانوا حريصين على مساندتي طوال الإصابة ومعهم كل زملائي».

وأكمل: «كنت حزينًا لغيابي عن الأهلي في الموسم الماضي، ولكني في نفس الوقت سعيد للفوز بالبطولات وتقديم موسم استثنائي، وكنت أتمنى التواجد مع اللاعبين في وقت التتويج بالألقاب».

وزاد: «المنافسة الشريفة مع زملائي من أجل المشاركة تصب في صالح الفريق بكل تأكيد، وكل لاعب عليه أن يجتهد في التدريبات ويترك الأمور للجهاز الفني، وجميعنا داخل الأهلي على قلب رجل واحد، والأهم أن نكون جميعًا في أفضل مستوى».

واستطرد: «أنا عائد للفريق من أجل الفوز بالبطولات، وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات، وسأبدأ المشاركة مع الفريق بهدوء، بمعنى أنني لن ألعب بنفس القوة على كرة ستخرج لرمية تماس، بينما سأقاتل لمنع هجمة على مرمى الأهلي».

وأضاف: «سأرتدي القميص رقم 8، فأنا أحب هذا الرقم وأتمنى أن يكون فأل خير في الموسم الجديد، وكنت أرتدي نفس الرقم وأنا صغير، عندما كنت ألعب بصفة مستمرة في وسط الملعب».

وتابع: «الموسم الجديد سنواجه منافسة شرسة، ولو اعتمدنا على نتائج الموسم الماضي لن نقدم أفضل مستوى، لذلك لا بد أن نقاتل مرة أخرى لتكرار نفس الإنجازات والتتويج بالبطولات، وهدفي المرحلة المقبلة العودة أولًا للمباريات مع الأهلي ومن ثم التفكير في الانضمام لمنتخب مصر، وبعد إصابتي تلقيت اتصالات عديدة من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ومحمد غرابة مدير المنتخب».

وبسؤاله عن منافسات الموسم الجديد والتي تبدأ بمواجهة كأس السوبر الإفريقي، قال: «أتمنى الفوز بالبطولة الأولى في بداية الموسم، لأنها ستحفز الفريق على الاستمرار في حصد المزيد من الألقاب، والأهلي بالطبع الفريق الأقوي والمصنف رقم 1 في إفريقيا، ولذلك سنعمل على التتويج أيضًا ببطولة الدوري الإفريقي».

وختم: «أشكر جماهير الأهلي كثيرًا لأنهم داعمون لنا بصفة مستمرة مع الفريق، وأنا واحد من اللاعبين أقاتل لأجل إسعادهم، وهدفنا حصد المزيد من البطولات لوضع النادي وجماهيره في المكانة التي يستحقونها دائمًا».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ