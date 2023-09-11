تعرف علي تفاصيل رحلة الأهلي للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الاخير بالقاهرة في الثانية عشر ظهر غداً الثلاثاء قبل أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيغادر بها الي المملكة العربية في رحلة يترأسها العامري فاروق نائب رئيس النادي، وسيرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية.

وسيتدرب الفريق بالسعودية علي أحد الملاعب الفرعية هناك ليومين قبل خوض المباراة يوم الجمعه ثم العودة مساء السبت إستعداداً لمباريات الدوري .

ويواجه الأهلي إتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعه علي ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف السعودية علي لقب السوبر الأفريقي.