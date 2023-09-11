جوائز بـ 150 ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف موعد إعلان نتائج مسابقته

كشف النجم أحمد العوضي تفاصيل نتائجً مسابقته والتي طرحها أول أمس .



وكتب أحمد العوضي على صفحته عبر فيس بوك :" هنطلع لايف مع بعض الساعه ١٢ بليل نقول العشره الفايزين محدش ينام بقي .

وسيحصل كل فائز على مبلغ ١٥ الف جنيه اي ان اجمالي الجوائز ١٥٠ الف جنيه .



مسابقة أحمد العوضي



شارك النجم أحمد العوضي جمهوره فيديو من السيارة بشأن مسابقته عبر حسابه على فيس بوك.

واقترح العوضي على الجمهور تغير قواعد المسابقة قائلا : بقترح معاكم نزود عدد الفائزين 10 بدلا من 4 افراد و تكون قيمة الجائزة 15 الف عشان نفسي افرح و ارضي ناس اكتر ولكن لو حابين نبقي زي مااحنا خلاص زي ما انتوا عايزين.

و علق علي الفيديو قائلا : قولولي بقي عاوزين تمشوها ازاي.

وأعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.

وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».

وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان.

أحمد العوضي

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.