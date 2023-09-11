عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوائز بـ 150 ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف موعد إعلان نتائج مسابقته

احمد العوضي
احمد العوضي

كشف النجم أحمد العوضي تفاصيل نتائجً مسابقته والتي طرحها أول أمس .


وكتب أحمد العوضي على صفحته عبر فيس بوك :" هنطلع لايف مع بعض الساعه ١٢ بليل نقول العشره الفايزين محدش ينام بقي .

وسيحصل كل فائز على مبلغ ١٥ الف جنيه اي ان اجمالي الجوائز ١٥٠ الف جنيه .


مسابقة أحمد العوضي


شارك النجم أحمد العوضي جمهوره فيديو من السيارة بشأن مسابقته عبر حسابه على فيس بوك.

واقترح العوضي على الجمهور تغير قواعد المسابقة قائلا : بقترح معاكم نزود عدد الفائزين 10  بدلا من 4 افراد  و تكون قيمة الجائزة 15 الف عشان نفسي افرح و ارضي  ناس اكتر ولكن لو حابين نبقي زي مااحنا خلاص زي ما انتوا عايزين.

و علق علي الفيديو  قائلا : قولولي بقي عاوزين تمشوها ازاي.

وأعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.

وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».

وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان.

أحمد العوضي

 

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

مسابقة احمد العوضي أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

موضوعات متعلقة

فنانون حاولوا مساعدته ماديا.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

الاسبوع الجاي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل ارتباطه على فتاة في امريكا

وفاة خال إيهاب فهمي

١٠٠ عام على رحيل سيد درويش.. "الحياة" تنقل حفل علي الحجار بالصحفيين

المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن حمو بيكا ومستند يكشف اسمه الحقيقي

خطير يا أخوانا.. ديو يجمع بين أكرم حسني ومدحت صالح

تعرف على موعد إقامة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

إطلاق اسم نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي على مهرجان المسرح العربي

ترشيحاتنا

مستجدات العاصفة دانيال.. انخفاض الرؤية في الجو من شمال الصعيد إلى القاهرة

تراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب وأسباب التسعير بختام تعاملات اليوم

حقيقة فرض رسوم 1000 دولار على السائحين.. الحكومة ترد وهذه الفئات المستهدفة

بأموال محمد صلاح.. ليفربول يدرس التعاقد مع كيليان مبابي

2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو

لص الفيس بوك .. اخترق 19 حسابا ونصب على أصدقاء الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ