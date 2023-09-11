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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشاركة مصر بقمة العشرين دليل قوة اقتصادها ودورها الريادي في إفريقيا

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين في الهند، قائلا: عبرت عن مكانة مصر عالميا، وأبرزت دورها الريادي في الدفاع عن أفريقيا.

وأشار نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند، بعدما عبرت بوضوح عن الدور المصري الداعم لمسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية والحرص على تحديد المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدور التنموي للقارة بوجه عام ومجموعة العشرين على المستوى الخاص، فضلا عن ضرورة التحرك فيما يخص أفريقيا سواء من ناحية ديونها أو تأثير التغير المناخي عليها.

أوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين، طالبت بوضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، في ظل الصراعات في العالم وتأثر دول القارة بتداعياتها.


وقال نصار: مشاركة مصر في هذه القمة الرفيعة، أكد أن دورها الريادي والفعال على المستوى الإقليمي والعالمي،  والسعي باستمرار لأن تكون قضايا أفريقيا على مائدة القمم العالمية.

ولفت النائب مجاهد نصار إلى أن حضور الرئيس السيسي قمة العشرين، يعكس الحرص في تمثيل الاقتصاد المصرى الواعد والقادر، على أن يكون حلقة الوصل بيين العالم وإفريقيا.

الرئيس السيسي إفريقيا الديون الاقتصاد

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