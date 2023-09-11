بسبب مذكرة اعتقال بوتين..إجراء عاجل من رئيس البرازيل بشأن الاتفاق مع الجنائية الدولية

قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يريد دراسة اتفاق بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في روسيا.

وحسب موقع “جي-1” الإخباري، قال لولا دا سيلفا: "لا أقول إنني سأنسحب من الاتفاقية مع المحكمة... أريد أن أعرف ما الذي جعل البرازيل تقرر التوقيع على الاتفاقية. هذا كل ما أريد معرفته".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسحب البرازيل من المحكمة الجنائية الدولية، قال لولا دا سيلفا إنه بحاجة إلى دراسة الاتفاقية بشكل أفضل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، في مقابلة مع قناة "فيرست بوست" الهندية، إن بوتين يمكن أن يأتي بسهولة إلى البرازيل، لأنه طالما أنه رئيس، "فلا توجد فرصة لاعتقاله".

ومع ذلك، أوضح لولا دا سيلفا لاحقًا أن القرار بشأن الإجراءات المتخذة ضد بوتين في حالة وصوله إلى البرازيل سيعتمد على النظام القضائي البرازيلي.