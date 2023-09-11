بوتين لن ينتصر.. بريطانيا تكشف عن استهداف الجيش الروسي سفينة شحن مدنية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود “بصواريخ متعددة” في 24 أغسطس.

وأضاف سوناك في تحديث للبرلمان بشأن قمة مجموعة العشرين التي حضرها في نيودلهي: “بفضل معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية، نعلم أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود بعدة صواريخ في 24 أغسطس”.

ومنذ انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود في يوليو، اتهمت أوكرانيا موسكو بتهديد السفن المدنية في البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذرتا في يوليو من أن روسيا قد توسع نطاق استهدافها لمنشآت الحبوب الأوكرانية ليشمل هجمات ضد السفن المدنية في البحر الأسود.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بلاده على علم باستهداف الجيش الروسي لسفن الشحن المدنية، مؤكدا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن ينتصر في هذه الحرب.