سقوط عصابة تسرق الأبواب الحديدية من مقابر الخليفة| تفاصيل

كشف رجال الأمن بالقاهرة غموض بلاغات سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بمنطقة الخليفة ، حيث تم ضبط أفراد العصابة والمسروقات .

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" يعمل تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات) .